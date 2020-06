Serie B, i risultati finali: vittorie per Cittadella e Pescara, pari per Frosinone e Chievo

Si sono giocate oggi le prime sfide relative alla 29esima giornata di Serie B. Finisce 1-1 il big match tra Crotone e Chievo: Molina porta avanti i rossoblù, mentre Ceter nel finale ha rimesso il risultato in parità. Pareggia per 0-0 invece il Frosinone contro il Trapani. Vittoria importante in chiave playoff per il Cittadella che batte per 2-0 il Livorno (gol di Ieri e Proia), mentre tra Salernitana e Pisa è 1-1 (in gol Djuric per i campani e Masucci per i toscani). In coda alla classifica il Cosenza ha battuto per 2-1 l’Entella (gol di Bruccini e Carretta per i padroni di casa, Poli per gli ospiti nel finale di gara). Infine affermazione per 3-1 del Pescara sulla Juve Stabia (in gol Pucciarelli, Zappa e Crecco per gli abruzzesi, Elia per gli ospiti).

Di seguito i risultati nel dettaglio:

Cosenza - Virtus Entella 2-1

Crotone - ChievoVerona 1-1

Livorno - Cittadella 0-2

Pescara - Juve Stabia 3-1

Salernitana - Pisa 1-1

Trapani - Frosinone 0-0