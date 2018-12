Serie B, i risultati: Spezia a valanga. Bene il Venezia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono terminate le partite iniziate alle ore 15 della Serie B. Successi per Spezia e Venezia che hanno battuto rispettivamente Cosenza per 4-0 e Ascoli per 1-0. Nell'altra sfida del pomeriggio pareggio a reti bianche tra Lecce e Perugia.

Questi risultati e programma della quindicesima giornata del torneo cadetto:

Pescara-Carpi 2-0

Padova-Palermo 1-3

Lecce-Perugia 0-0

Spezia-Cosenza 4-0

Venezia-Ascoli 1-0

Cremonese-Cittadella domani alle ore 15

Livorno-Foggia domani alle ore 15

Benevento-Verona domani alle ore 21

Salernitana-Brescia lunedì ore 21