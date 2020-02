© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due successi interni, entrambi di misura. E due in trasferta, entrambi con tre gol di scarto. In questo pomeriggio di Serie B ci sono state diverse emozioni nelle quattro gare in programma. Di seguito risultati e marcatori:

Frosinone-Virtus Entella 1-0 - 57' Dionisi

Livorno-Ascoli 0-3 - 7', 95' Trotta, 47' Morosini

Spezia-Pordenone 1-0 - 69' Ricci

Trapani-Cittadella 0-3 - 25' Proia, 54' Diaw, 89' Pavan