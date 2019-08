© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si chiude con una vittoria in rimonta la prima gara in questo campionato di Serie B per il Perugia di Massimo Oddo. Gli umbri hanno piegato per 2-1 il Chievo nonostante il vantaggio iniziale dei clivensi firmato da Meggiorini. I padroni di casa hanno risposto grazie a una doppietta su calcio di rigore dell’attaccante Iemmello, acquistato proprio in questo mercato.