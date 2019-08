Serie B, il 1° turno - Oggi il derby calabrese. Domani tocca all'Empoli

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

È di nuovo tempo di Serie B. Una cadetteria a venti squadre, per la prima volta dalla stagione 2002/2003. Il rompete le righe è coinciso con l'anticipo di ieri sera tra Pisa e Benevento, conclusosi con un pari a reti bianche. Il ricco programma di giornata prevede sei gare. Si parte con il botto: alle diciotto andrà in scena allo Scida il derby calabrese tra Crotone e Cosenza. I Pitagorici proveranno a difendere il vantaggio nello storico delle sfide casalinghe contro i bruzi, vinte in sette occasioni, contro le sei della controparte. In contemporanea si disputerà Salernitana-Pescara, due nuovi cicli a confronto: quello di Ventura, in cerca di rilancio dopo la débacle in Nazionale e la comparsa sulla panchina del Chievo, e quello di Zauri, che si prepara al grande salto dopo l'esperienza in Primavera. Alle ventuno poker di incroci con il Cittadella che riparte dall'impegno in casa contro lo Spezia, per ritentare l'assalto alla A, sfumata soltanto in finale play-off contro l'Hellas. La Cremonese di Rastelli vola a Venezia, per la neo-promossa Entella c'è lo scoglio Livorno, Ascoli e Trapani tornano ad affrontarsi al Del Duca sei giorni dopo l'incontro di Coppa Italia. Nei posticipi domenicali entreranno in scena due pesi massimi come Empoli e Chievo: per i toscani esordio potenzialmente soft contro la Juve Stabia, mentre i clivensi affronteranno il Perugia in Umbria. Sarà il monday night tra Pordenone e Frosinone a completare il quadro.