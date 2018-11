Serie B, il 12° turno - Brescia forza 4. Palermo nuova capolista

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Si è concluso ieri sera il dodicesimo turno in cadetteria, segnato dall'avvicendamento in vetta tra Pescara e Palermo, faccia a faccia nel posticipo domenicale risolto dai sigilli di Puscas, Murawski e Moreo. Il Perugia, vittorioso nel primo anticipo contro un Crotone prima illuso e poi trafitto da Simy, aggancia all'ottavo posto il Benevento, che non va oltre il pari contro il Carpi. Nel trittico delle gare di sabato alle quindici spicca il successo del Padova ad Ascoli: buona dunque la prima di Foscarini, ad appena sei giorni dall'insediamento sulla panchina biancoscudata. Alla Cremonese basta un gol di Brighenti per tornare alla vittoria dopo un digiuno di cinque turni: notte fonda per il Livorno, che rimane a secco anche dopo l'avvento di Breda ed è ora fanalino di coda in solitaria. L'uno a zero della Salernitana sullo Spezia vale la terza piazza, il Cosenza cade in casa contro un Lecce in piena zona play-off. Bene anche il Cittadella, che supera il Venezia trascinato dai tre timbri di Finotto, quadro chiuso dal poker casalingo del Brescia sull'Hellas Verona, cui non bastano le reti di Caracciolo e Pazzini.

CLASSIFICA - Palermo 24; Pescara* 22; Salernitana* 20; Cittadella, Lecce* 19; Brescia, Hellas Verona* 18; Benevento**, Perugia 17; Cremonese, Ascoli 15; Spezia** 13; Venezia, Crotone* 12; Padova* 11; Cosenza* 8; Foggia, Carpi 7; Livorno 5.

*una partita in più

**una partita in meno