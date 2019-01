Serie B, il 21.mo turno – È tutto un equilibrio nella cadetteria

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Forse è uno dei campionati più belli degli ultimi anni. Tutto è ancora in bilico, soprattutto dopo i risultati dell'ultima giornata. Il Palermo rimane a +2 dal Brescia, il campionato è ancora lungo e non è soltanto un modo di dire. I rosanero, dopo la sconfitta contro la Salernitana, vogliono riprendere il proprio cammino, mentre le rondinelle accoglieranno lo Spezia. Non sarà affatto semplice conquistare i tre punti, proprio per via dell'equilibrio. Tra il primo e il nono posto ci sono soltanto dieci distanze di differenza, ma vincere adesso può fare la differenza.

CORSA PROMOZIONE – Nonostante lo stop nell'ultimo turno, il Palermo sfiderà la Cremonese, ferma in dodicesima posizione. Partita non semplice, su un campo davvero complesso. Ma la pressione del Brescia impone la vittoria alla squadra di Stellone. Le rondinelle accolgono lo Spezia, reduce da due pareggi consecutivi. Una vittoria potrebbe riaprire tutto, ma c'è ancora tempo per calcolare distanze, punti e scontri diretti. Il Pescara, a quattro lunghezze dalla capolista, va in casa del Livorno. Conquistare i tre punti su un campo complesso, in casa di una squadra che vuole salvarsi, non è mai semplice.

LOTTA PLAY-OFF – Confusione anche in zona play-off, con pochissime squadre nel giro di sei punti. Il Lecce non vince da un mese, bisogna cancellare i due pareggi consecutivi per risalire la classifica. Ma a Salerno non è semplice per nessuno. Partita chiave anche per l'Hellas Verona, che accoglie il Cosenza. La batosta di Padova deve finire presto nel dimenticatoio, anche perché Perugia, Cittadella e Ascoli non sono molto distanti. Biancorossi e bianconeri si sfideranno proprio per poter accedere alla lotta promozione, dunque la 21^a giornata potrebbe mescolare nuovamente le carte.

EQUILIBRIO IN FONDO ALLA CLASSIFICA – Si lotta anche nella zona bassa della classifica, con il Padova che va in casa del Venezia. La vittoria contro l'Hellas ha sicuramente dato una marcia in più ai veneti, che nel derby cercheranno altri punti preziosi. Il Carpi sfida il Cittadella in una trasferta quasi impossibile, ma la vittoria del Crotone nello scontro diretto contro il Foggia obbliga i biancorossi a conquistare punti. È tutto un equilibrio, manca soltanto la follia. Visti gli ultimi risultati l'imprevedibilità rende ancor più avvincente il campionato cadetto.

I match in programma della 21^a giornata:

Venerdì 25 gennaio

Foggia-Crotone 0-2 (6' Rohden, 14' Zanellato)

Sabato 26 gennaio

Ascoli-Perugia

Cittadella-Carpi

Cremonese-Palermo

Salernitana-Lecce

Domenica 27 gennaio

Livorno-Pescara

Venezia-Padova

Brescia-Spezia

Verona-Cosenza

Riposa: Benevento