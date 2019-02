Serie B, il 22.mo turno – Obbligo o verità, è il momento di vincere

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Tra obbligo e verità. La serie B torna in campo dopo la fine del mercato invernale, con tanti punti interrogativi, soprattutto in testa alla classifica. Il Palermo deve assolutamente vincere, non soltanto per quanto riguarda la promozione diretta. Tutto quello che è successo fuori dal campo non deve distrarre la corsa dei rosanero, anche se non sarà affatto semplice. Sarà comunque la giornata delle verità, con lo scontro diretto tra Pescara e Brescia. Sarà fondamentale vincere e trovare i tre punti.

Si lotta anche in zona playoff, con Benevento, Hellas Verona e Cittadella obbligate a trovare i tre punti per poter continuare a rimanere in scia. In basso la situazione non cambia di molto: il Cosenza deve allontanarsi dalla zona rossa, così come Crotone e Foggia. Obbligo o verità, chi sbaglia rischia di compromettere tutto.

PROMOZIONE DIRETTA – Il Palermo torna finalmente in campo dopo una settimana ai limiti dell'incredibile. Ma la fortuna del calcio riguarda anche il calendario fitto, in grado di poter permettere a tutti di pensare al campo, evitando almeno per un po' le questioni extra. I rosanero sfidano il Foggia, in piena corsa salvezza. Dopo due sconfitte consecutive bisogna soltanto vincere. Ma gli occhi saranno tutti puntati su Pescara e Brescia: un big match che potrà dire molto sul prosieguo del campionato. Non si deciderà molto, ma visto l'equilibrio gli scontri diretti saranno vitali.

ZONA PLAYOFF – Lecce-Ascoli è stata sospesa per via del colpo alla testa subito da Scavone, dunque giallorossi e bianconeri avranno una gara da recuperare. In questa zona di classifica c'è parecchio traffico: l'Hellas Verona vuole vincere dopo tre turni di astinenza, ma non sarà facile espugnare Carpi. Il Benevento vuole la nona vittoria in campionato, ma il Venezia sta comunque esprimendo un buon calcio ed è sicuramente una mina vagante. Anche Spezia e Cremonese si affrontano per potersi ritagliare un posto nelle prime otto.

EQUILIBRIO SALVEZZA – Classifica contratta anche in questa zona, con il Cosenza che vuole legittimare il piccolo vantaggio sul quindicesimo posto. La sfida con il Cittadella sarà decisiva. Il Padova sfida la Salernitana, la squadra di Bisoli deve assolutamente ritornare a sorridere per poter dare una svolta al campionato. Il Crotone, a due punti dai veneti, accoglie il Livorno: una sfida salvezza in piena regola. Obbligo, ma soprattuto verità. Anche se manca ancora molto alle battute finali.

La 22^a giornata di serie B

Venerdì 1 febbraio

Lecce - Ascoli (sospesa)

Sabato 2 febbraio

Carpi - Verona

Cosenza - Cittadella

Padova - Salernitana

Spezia - Cremonese

Domenica 3 febbraio

Benevento - Venezia

Crotone - Livorno

Pescara - Brescia

Lunedì 4 febbraio

Palermo – Foggia