© foto di Andrea Rosito

Si è già aperto il sipario sul ventisettesimo turno di Serie B con il successo di misura del Foggia sul Cosenza, in un anticipo combattuto e deciso dall'autorete di Dermaku. Tra le gare in programma oggi spicca l'impegno della capolista Brescia, che ospita al Rigamonti il Cittadella per difendere la vetta e continuare a sognare in grande. Promette spettacolo lo scontro diretto tra Palermo e Lecce: i rosanero sono reduci da un k.o. pesante e rischiano di scivolare ancora più in basso in classifica, i salentini vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva e fiutano il sorpasso. Padova-Crotone vale una fetta di salvezza, ambizioni affini per Carpi e Ascoli che si contenderanno i tre punti al Cabassi. Domenica sarà la volta del Pescara, all'esame Spezia per cercare l'attacco al podio, approfittando degli eventuali rallentamenti della concorrenza. Balla un punto tra Perugia e Salernitana, entrambe in orbita play-off e protagoniste dello scontro che andrà in scena al Curi. In notturna il derby veneto tra Hellas Verona e Venezia, completerà il quadro il monday night tra il Livorno, invischiato nella lotta per la sopravvivenza, e il Benevento, chiamato a tenere il passo del Brescia.