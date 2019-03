Serie B, il 29° turno - Sosta per il Brescia, il Palermo prova ad accorciare

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il ventinovesimo turno di Serie B, apertosi ieri sera con l'anticipo tra Pescara e Cosenza, potrebbe rivelarsi particolarmente importante sia per le zone alte della classifica sia per la zona retrocessione. Il Brescia capolista osserverà un turno di riposo e il Palermo proverà ad approfittarne ospitando domani pomeriggio al "Barbera" il Carpi ultimo. Un successo proietterebbe i rosanero ad un solo punto di distanza dalle rondinelle prime, accendendo ulteriormente la rincorsa promozione. Alle 18 di quest'oggi invece il Verona terzo affronterà tra le mura amiche un ascoli che galleggia a metà classifica, ma con un margine di appena quattro punti sulla zona play-out. Gare impegnative, invece, per Benevento e Lecce, impegnate rispettivamente contro lo Spezia e il Crotone, rigenerato dal successo di Salerno.

In coda alla zona play-off Cittadella, Perugia e Salernitana saranno tutte impegnate in trasferta su squadre in lotta per non retrocedere: i veneti scenderanno in campo oggi pomeriggio alle 15 allo "Zaccheria" di Foggia, dove i pugliesi cercheranno lo slancio per trascinarsi fuori dalle sabbie mobili della retrocessione; il Perugia di Nesta giocherà invece a Padova e dovrà guardarsi le spalle dalla Salernitana, impegnata nella dura trasferta di Livorno contro una squadra in piena forma. Con un successo i granata si porterebbero a quota 37, restando in scia alle prime otto, nella speranza di qualche risultato positivo dagli altri campi. Completa il quadro quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto salvezza, Venezia-Cremonese. I lagunari di mister Zenga, con 27 punti, sono in zona play-out con tre lunghezze di ritardo rispetto ai lombardi, che con 30 punti sono solo momentaneamente fuori dalle zone calde. Di seguito il quadro completo della 29esima giornata:

Oggi

Foggia-Cittadella (15.00)

Padova-Perugia (15.00)

Livorno-Salernitana (15.00)

Benevento-Spezia (15.00)

Verona Ascoli (18.00)

Domani

Palermo-Carpi (15.00)

Venezia-Cremonese (15.00)

Lunedì

Crotone-Lecce (21.00)