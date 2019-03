Serie B, il 30° turno - Palermo a Cosenza. Per il Carpi è quasi ultima spiaggia

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Archiviata la sosta per le nazionali la Serie B rientra nel vivo. Il pari tra Cremonese e Verona nel friday night ha inaugurato un mini-tour de force che prevede tre turni in appena sette giorni. Sette le gare in programma oggi: alle diciotto il Brescia ospita il Foggia per difendere la vetta, insidiata dal Palermo, che vola a Cosenza per centrare il quarto risultato utile consecutivo e con la speranza di mettere la freccia sulle Rondinelle. Il Benevento vuole avvicinare il gruppo di testa: l'avversario di giornata è l'Ascoli, che gravita a metà classifica, ampiamente al di sopra dei bassifondi della graduatoria. Anche il Perugia ha nel mirino un piazzamento tra le prime otto e proverà a rinvigorire ambizioni e morale nell'impegno casalingo contro un Livorno in salute. Al Tombolato andrà in scena il derby veneto tra il Cittadella di Venturato e il Padova, scivolato ancora più in basso dopo l'ultimo k.o. e con l'urgenza di risalire rapidamente la china. Un gradino sotto c'è il fanalino di coda Carpi: la sfida con il Crotone è (quasi) da ultima spiaggia per continuare a credere nella sopravvivenza in cadetteria. Il Venezia in piena zona play-out si contenderà i tre punti con la Salernitana, chiude il quadro il piatto forte del trentesimo turno, lo scontro diretto tra Lecce e Pescara.