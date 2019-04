© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Benevento batte un colpo nella corsa play-off e supera in casa il Cosenza, nel friday night che ha inaugurato il trentacinquesimo turno di Serie B. Tanti gli incroci nel contesto della lotta promozione. Il Palermo del nuovo corso Rossi riparte da Livorno per eliminare le scorie del periodo recente e tentare l'assalto alle prime due posizioni. Trasferta anche per l'Hellas, che a Pescara cerca l'aggancio al quinto posto a spese proprio del Delfino. Il Perugia, a ridosso dell'ottavo posto, se la vedrà con lo Spezia, che dal canto suo vuole tornare alla vittoria dopo il passo falso di Cosenza per blindare ed eventualmente migliorare la propria posizione in classifica. Ultima spiaggia a Salerno per il Carpi: zona play-out a cinque lunghezze per i biancorossi che sono sull'orlo del baratro, mentre i campani hanno l'occasione di rifilare la stoccata decisiva per la permanenza in cadetteria. Venezia-Crotone è uno spareggio per allontanare lo spauracchio retrocessione, il Cittadella ospita l'Ascoli per alimentare le ambizioni di accesso alla post-season, Foggia a caccia di punti salvezza allo Zini contro una Cremonese virtualmente già salva. Il piatto forte di giornata è però ovviamente la supersfida tra Lecce e Brescia. Secondo contro prima, con le Rondinelle al primo match ball della stagione: con un successo, i biancoblu sarebbero aritmeticamente in A.