© foto di Andrea Rosito

Turno infrasettimanale in Serie B, che scende in campo anche il primo maggio con nove gare in programma nella sola giornata di oggi. C'è profumo di verdetti: aprirà il lunch match del Barbera tra Palermo e Spezia, ago della bilancia per la lotta promozione. In caso di mancata vittoria i rosanero offrirebbero un grande assist a Brescia e Lecce, appaiate al primo posto dopo lo scontro diretto di domenica: vincendo rispettivamente contro Ascoli e Padova biancoblu e salentini festeggerebbero la A con due giornate d'anticipo. In coda c'è chi rischia grosso: proprio il Padova, contrapposto alla banda di Liverani, saluterebbe la cadetteria con un k.o. e un contestuale successo del Foggia contro la Salernitana o un pari del Livorno a Verona. Benevento allo Scida contro il Crotone, che cerca il sorpasso sul Venezia: i lagunari occupano l'ultima piazza utile per la salvezza e proveranno a blindarla nella trasferta di Cosenza. A cavallo della zona play-off, Perugia e Cittadella si contendono un piazzamento nel G8, in uno scontro diretto che molto può determinare nelle ambizioni di accesso alla post-season delle due squadre. Ultima chiamata per il Carpi, che ospita una Cremonese che sogna in grande per scongiurare lo spauracchio retrocessione.