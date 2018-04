Serie B, il 38° turno - Countdown Empoli. Parma, occasione ghiotta

© foto di www.imagephotoagency.it

Il trentottesimo turno di Serie B ha già emesso i primi due verdetti: il tonfo del Palermo a Venezia, e il successo del Bari a Chiavari. È partito il countdown in casa Empoli, a cui basta un punto contro il Novara per garantirsi la promozione diretta. Parma a Vercelli per blindare il secondo posto, nel mirino anche del Frosinone, impegnato a Cesena contro la truppa di Castori. Sfida polarizzata tra Ascoli e Perugia: gli umbri inseguono il treno play-off, bianconeri a caccia di punti salvezza. Il Foggia proverà ad espugnare il Tombolato, per riaprire la bagarre per l'ottavo posto. Brescia-Salernitana è una sfida slegata da qualsivoglia obiettivo: distanza siderale dai due macrogruppi della graduatoria per entrambe. Avellino in safe zone, ma il margine sulla ventesima piazza è di appena una lunghezza: decisivo il match contro un Carpi in crisi nera. La Ternana, galvanizzata dalla folle rimonta nel derby, ospiterà il Pescara. La Cremonese si aggrappa a Mandorlini, che esordirà sulla panchina grigiorossa nella trasferta di La Spezia.