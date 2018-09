Serie B, il 6° turno - Hellas a Salerno, inseguono Pescara e Benevento

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Non c'è sosta in cadetteria: dopo il turno infrasettimanale, si ritorna immediatamente in campo. L'anticipo del venerdì sera ha già emesso il primo verdetto: il pari acciuffato al fotofinish dal Crotone contro il Brescia. Tre le gare in programma oggi alle quindici: lo Spezia ospita un Carpi a ridosso della zona playout, il Cittadella vola a Lecce per archiviare gli ultimi due k.o., la capolista Hellas scenderà in campo all'Arechi di Salerno per centrare il quinto successo consecutivo e consolidare il primato. Alle diciotto l'incrocio tra due deluse di questo avvio stagionale: il Venezia di Vecchi - sempre sconfitto nelle ultime tre - e il Livorno, ancora a secco di vittorie e penultimo nella graduatoria, davanti al solo Foggia. Per l'Ascoli c'è l'insidia Cremonese, reduce da un convincente due a zero sul Cosenza, che se la vedrà con un Perugia in crisi di risultati. Domenica sera il testacoda tra Benevento e Foggia, divise da dodici lunghezze e da obiettivi diametralmente opposti: i sanniti vogliono rimanere in scia al Verona, i rossoneri hanno la possibilità di abbandonare definitivamente il limbo sotto la soglia degli zero punti. Chiude il quadro Padova-Pescara nel monday night, sarà il Livorno a riposare.