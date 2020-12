Serie B, il 7 gennaio l'elezione del nuovo presidente. Galliani pronto a sostenere Simonelli

Elezioni presidenziali in Lega B fissate per il prossimo 7 gennaio e prime manovre che iniziano ad intravedersi per il futuro della poltrona oggi nelle mani di Mauro Balata e pronto a ricandidarsi. Stando a quanto riportato da Il Mattino con Claudio Lotito, co-patron della Salernitana, ancora in fase di attesa prima di capire come muoversi in questa sede, Adriano Galliani, ad del Monza ed ex Presidente della Lega Calcio ad inizio anni 2000 (quando comprendeva A e B), sarebbe pronto a sostenere come rivale di Balata Ezio Maria Simonelli, attuale revisore dei conti della B e già reggente della lega stessa nel 2017 tra la fine dell'era Abodi e l'inizio di quella Balata.