Bella vittoria del Benevento nel big match giocato oggi al Vigorito contro l’Empoli. I sanniti si sono imposti per 2-0 aggiudicandosi di fatto la gara nel primo tempo. Nella prima frazione sono infatti arrivate le reti di Tuia e Kragl, alle quali non è riuscita a reagire la formazione toscana. Il Benevento va dunque in fuga con 24 punti, staccando di cinque lunghezze il Perugia secondo. L’Empoli resta ottavo a quota 17 punti.

SERIE B - TURNO 11

Spezia-Chievo Verona 0-0

Ascoli-Venezia 01-1

Crotone-Perugia 2-3

Livorno-Juve Stabia 2-1

Pescara-Pisa 3-0

Salernitana-Entella 2-1

DOMENICA 3 NOVEMBRE

Cittadella-Frosinone 0-0

Pordenone-Trapani 2-1

Benevento-Empoli 2-0

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE

Cosenza-Cremonese