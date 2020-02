Serie B, il Benevento continua a correre: Insigne piega il Cosenza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il pareggio contro la Salernitana, il Benevento riprende la propria corsa verso la Serie A. La formazione allenata da Filippo Inzaghi si è infatti imposta per 1-0 sul campo del Cosenza grazie al gol realizzato al 33’ da Insigne. Secondo tempo di sofferenza per i sanniti, che sono rimasti anche in dieci uomini per via del rosso rimediato da Volta. I giallorossi restano dunque ben stabili al primo posto con 54 punti, ben 17 in più rispetto a Crotone e Frosinone.