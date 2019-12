Il Benevento conclude alla grande il suo 2019, che lancia la squadra campana come protagonista assoluta al vertice della Serie B, e come principale candidata per un ritorno in A. La squadra sannita, dopo aver già trovato il vantaggio nel primo tempo contro l'Ascoli, ha semplicemente dilagato nella ripresa, trovando altre tre reti. Tutte firmate dall'ex attaccante cagliaritano Marco Sau, di cui due nel recupero. Al triplice fischio è un rotondo 4-0.

Benevento - Ascoli 4-0

(33' Tuia; 65', 92' e 94' Sau)