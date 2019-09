© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Benevento fa suo il derby campano contro la Salernitana e la scavalca in classifica agganciando Perugia e Pisa a quota sette. Dopo un primo tempo chiuso sul pari, dove comunque i giallorossi si erano fatti preferire, nella ripresa arrivano anche i gol: al 61° è Viola a segnare sugli sviluppi di un corner con un tiro a giro dal vertice dell’area di rigore. Quattro minuti dopo invece Maggio serve un pallone filtrante per Sau che in area piccola batte ancora Micai con un diagonale perfetto per il 2-0 che chiude il match.

Questa la classifica di Serie B:

Virtus Entella 9, Pisa 7, Perugia 7, Benevento 7, Salernitana 6, Pescara 6, Ascoli 6, Pordenone 6, Empoli 5, Crotone 5, ChievoVerona 4, Spezia 3, Cremonese 3, Venezia 3, Frosinone 3, Cittadella 3, Cosenza 1, Juve Stabia 1, Livorno 0, Trapani 0