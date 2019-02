Serie B, il Benevento piega il Venezia. 1-1 tra Crotone e Livorno

© foto di PhotoViews

Il Benevento porta a casa una vittoria preziosa imponendosi nella ripresa sul Venezia. 3-0 il risultato, siglato dalle reti di Insigne (doppietta) e Coda. Ospiti in dieci all’80’ per il rosso subito, per somma di ammonizioni, da Domizzi. 1-1 invece nella sfida tra Crotone e Livorno: all’autogol di Spolli ha risposto la rete di Simy.