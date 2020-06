Serie B, il Benevento riparte vincendo: la Serie A ora dista solo tre punti

Il Benevento riprende come aveva concluso prima dello stop per il Coronavirus, ovvero vincendo. I sanniti, ormai vicinissimi alla promozione in Serie A, si sono imposti per 1-0 sul campo della Cremonese. A decidere la sfida la rete messa a segno da Roberto Insigne in avvio di ripresa. Adesso sono 22 i punti di vantaggio sul secondo posto. L’obiettivo Serie A per la formazione di Filippo Inzaghi è distante appena tre punti e potrebbe essere centrato nella trasferta di venerdì a Empoli. La Cremonese resta sempre invischiata nella lotta playout.