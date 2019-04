© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Benevento ritrova la vittoria in trasferta dopo quasi due mesi imponendosi sul campo del Perugia. 4-2 per i sanniti il risultato finale: inutili per gli umbri le reti di Han e Sadiq, decisivi invece i gol di Viola, Caldirola, Coda e infine Viola. Con questo risultato il Benevento resta in scia per i playoff, mentre il Perugia perde un’occasione per allontanare lo Spezia che insegue al nono posto.