Serie B, il Benevento vede la A. Spezia boom, ok Crotone. Il punto

Il Benevento continua a marciare spedito verso la Serie A. Crotone e Frosinone al loro inseguimento. Questo ha detto la 23/a giornata di Serie B. Al Benevento basta un gol di Insigne per battere in trasferta il Cosenza. Anche in dieci uomini la squadra di Inzaghi resiste ai calabresi. Sconfitta fatale per Piero Braglia, fautore della promozione in B dei Lupi. Al suo posto ecco Giuseppe Pillon. Al secondo posto c'è la coppia formata da Crotone e Frosinone. I calabresi hanno vinto contro la Cremonese grazie alla decima rete in campionato di Simy, i laziali, invece, hanno espugnato il Penzo con Rohden. Un solo punto di distacco per un'altra coppia, quella formata da Pordenone e Salernitana: i friulani vengono bloccati in casa dal Livorno, ultimo in classifica, i campani, invece, regolano in casa il Trapani (che sbatte su due pali). Risale dalle retrovie l'Empoli di Marino che trova la seconda vittoria consecutiva e beffa il Cittadella in casa. La vera rivelazione di questo 2020, però, è lo Spezia di Italiano che straccia in trasferta il Perugia di Cosmi e irrompe nelle zone alte della classifica. Addirittura, in casa, di successo stasera, nel recupero contro la Cremonese, salirebbe al secondo posto in coabitazione con Crotone e Frosinone. Pisa e Chievo pareggiano sull'1-1, così come è pari tra Ascoli e Juve Stabia che rimarrà alla storia per il gol in pieno recupero di Provedel che salva Caserta dalla sconfitta.

Ecco i risultati

Venerdì 7 febbraio

21:00 Ascoli-Juve Stabia 2-2 (Scamacca, Ninkovic – Forte, Provedel)

Sabato 8 febbraio

15:00 Cittadella-Empoli 1-2 (Adorni – Mancuso, Bajrami)

15:00 Crotone-Cremonese 1-0 (Simy)

15:00 Pordenone-Livorno 2-2 (Gavazzi, Chiaretti – Bogdan, Marras)

15:00 Venezia-Frosinone 0-1 (Rohden)

18:00 Perugia-Spezia 0-3 (Ricci 2, Nzola)

Domenica 9 febbraio

15:00 Entella-Pescara 2-0 (De Luca, Rodriguez)

15:00 Pisa-Chievo 1-1 (Lisi – Meggiorini)

21:00 Cosenza-Benevento

Lunedì 10 febbraio

21:00 Salernitana-Trapani 1-0 (Djuric)