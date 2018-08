Serie B, il calendario completo della stagione 2018/19

© foto di Antonio Vitiello

La Serie B ha preso il via questo pomeriggio a Milano con il sorteggio dei calendari. Previsti cinque turni infrasettimanali ( martedì 25 settembre 2018, martedì 30 ottobre 2018, giovedì 27 dicembre 2018, martedì 26 febbraio 2019 e martedì 2 aprile 2019) oltre che i turni natalizi del 23, 27 e 30 dicembre 2018. Previsti anche un turno a Pasquetta e uno per il Primo Maggio, mentre i turni di riposto del campionato saranno in concomitanza con le sfide delle Nazionali maggiori e dell'Under (sabato 8 settembre 2018, sabato 14 ottobre 2018, sabato 17 novembre 2018 e sabato 23 marzo 2019). Le gare saranno spalmate dal venerdì sera al lunedì sera (ore 21) con tre gare il sabato alle 15:00, una il sabato alle 18:00, due gare la domenica alle 15:00 e una alle ore 21:00. Questo il calendario completo:

Prima giornata:

Ascoli-Cosenza

Benevento-Lecce

Brescia-Perugia

Cittadella-Crotone

Cremonese-Pescara

Foggia-Carpi

Hellas Verona-Padova

Salernitana-Palermo

Venezia-Spezia

riposa: Livorno

Seconda Giornata:

Carpi-Cittadella

Cosenza-Hellas Verona

Crotone-Foggia

Lecce-Salernitana

Padova-Venezia

Palermo-Cremonese

Perugia-Ascoli

Pescara-Livorno

Spezia-Brescia

Riposa: Benevento

Terza Giornata:

Ascoli-Lecce

Brescia-Pescara

Cittadella-Cosenza

Cremonese-Spezia

Foggia-Palermo

Hellas Verona-Carpi

Livorno-Crotone

Salernitana-Padova

Venezia-Benevento

Riposa: Perugia

Quarta Giornata:

Benevento-Salernitana

Carpi-Brescia

Cosenza-Livorno

Crotone-Hellas Verona

Lecce-Venezia

Padova-Cremonese

Palermo-Perugia

Pescara-Foggia

Spezia-Cittadella

Riposa: Ascoli

Quinta Giornata:

Brescia-Palermo

Cittadella-Benevento

Cremonese-Cosenza

Foggia-Padova

Hellas Verona-Spezia

Livorno-Lecce

Perugia-Carpi

Pescara-Crotone

Salernitana-Ascoli

Riposa: Venezia

Sesta Giornata:

Ascoli-Cremonese

Benevento-Foggia

Cosenza-Perugia

Crotone-Brescia

Lecce-Cittadella

Padova-Pescara

Salernitana-Hellas Verona

Spezia-Carpi

Venezia-Livorno

Riposa: Palermo

Settima Giornata:

Brescia-Padova

Carpi-Cosenza

Cremonese-Salernitana

Foggia-Ascoli

Hellas Verona-Lecce

Livorno-Spezia

Palermo-Crotone

Perugia-Venezia

Pescara-Benevento

Riposa: Cittadella

Ottava Giornata

Ascoli-Carpi

Benevento-Livorno

Cittadella-Brescia

Cosenza-Foggia

Crotone-Padova

Lecce-Palermo

Salernitana-Perugia

Spezia-Pescara

Venezia-Hellas Verona

Riposa: Cremonese

Nona Giornata:

Benevento-Cremonese

Brescia-Cosenza

Crotone-Salernitana

Foggia-Lecce

Hellas Verona-Perugia

Livorno-Ascoli

Padova-Spezia

Palermo-Venezia

Pescara-Cittadella

Riposa: Carpi

Decima giornata:

Ascoli-Hellas Verona

Carpi-Palermo

Cittadella-Foggia

Cosenza-Pescara

Cremonese-Venezia

Lecce-Crotone

Perugia-Padova

Salernitana-Livorno

Spezia-Benevento

Riposa: Brescia

Undicesima Giornata:

Benevento-Ascoli

Crotone-Carpi

Foggia-Brescia

Hellas Verona-Cremonese

Livorno-Perugia

Padova-Cittadella

Palermo-Cosenza

Pescara-Lecce

Venezia-Salernitana

Riposa: Spezia

Dodicesima Giornata:

Ascoli-Padova

Brescia-Hellas Verona

Carpi-Benevento

Cittadella-Venezia

Cosenza-Lecce

Cremonese-Livorno

Palermo-Pescara

Perugia-Crotone

Salernitana-Spezia

Riposa: Foggia

Tredicesima Giornata:

Benevento-Perugia

Crotone-Cosenza

Hellas Verona-Palermo

Lecce-Cremonese

Livorno-Cittadella

Padova-Carpi

Pescara-Ascoli

Spezia-Foggia

Venezia-Brescia

Riposa: Salernitana

Quattordicesima Giornata:

Ascoli-Spezia

Brescia-Livorno

Carpi-Lecce

Cittadella-Salernitana

Cosenza-Padova

Cremonese-Crotone

Foggia-Venezia

Palermo-Benevento

Perugia-Pescara

Riposa: Hellas Verona

Quindicesima Giornata:

Benevento-Hellas Verona

Cremonese-Cittadella

Lecce-Perugia

Livorno-Foggia

Padova-Palermo

Pescara-Carpi

Salernitana-Brescia

Spezia-Cosenza

Venezia-Ascoli

Riposa: Crotone

Sedicesima Giornata:

Ascoli-Cittadella

Brescia-Lecce

Carpi-Salernitana

Cosenza-Benevento

Crotone-Venezia

Foggia-Cremonese

Hellas Verona-Pescara

Palermo-Livorno

Perugia-Spezia

Riposa: Padova

Diciassettesima Giornata:

Ascoli-Brescia

Benevento-Crotone

Cittadella-Perugia

Cremonese-Carpi

Lecce-Padova

Livorno-Hellas Verona

Salernitana-Foggia

Spezia-Palermo

Venezia-Cosenza

Riposa: Pescara

Diciottesima Giornata:

Brescia-Cremonese

Carpi-Livorno

Cosenza-Salernitana

Crotone-Spezia

Hellas Verona-Cittadella

Padova-Benevento

Palermo-Ascoli

Perugia-Foggia

Pescara-Venezia

Riposa: Lecce

Diciannovesima Giornata:

Ascoli-Crotone

Benevento-Brescia

Cittadella-Palermo

Cremonese-Perugia

Foggia-Hellas Verona

Livorno-Padova

Salernitana-Pescara

Spezia-Lecce

Venezia-Carpi

Riposa: Cosenza