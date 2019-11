© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una rete di Vaisanen in apertura e una di Dickmann in chiusura di primo tempo regalano la vittoria al ChievoVerona sull’Entella. Al 2° i padroni di casa passano avanti grazie a una sponda involontaria di Pellizzer su azione d’angolo che favorisce il centrale finlandese che da due passi non sbaglia. Al 40° invece è Dickmann ad approfittare di una distrazione della difesa ligure – rimasta immobile dopo un contrasto Poli-Esposito in attesa del fischio dell’arbitro – per segnare il 2-0 con cui si chiede il primo tempo. Nella ripresa i liguri riaprono la gara con un gol di Giuseppe De Luca in contropiede che però serve solo a rendere meno amara la sconfitta.