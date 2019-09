Serie B, il Chievo espugna il "Penzo": Venezia ko in casa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In attesa che si giochino le restanti gare tra domani e lunedì, è andato in archivio questo sabato di calcio della 3^ giornata del campionato di Serie B.

Venezia e Chievo Verona hanno chiuso la giornata, con i clivensi corsari al "Penzo" per 0-2. Strada subito in salita per i locali, che al 4' rimangono in inferiorità numerica a seguito dell'espulsione di Aramu, per un fallo su Esposito; la gara, però, si sblocca solo al 44' con Giaccherini, e prosegue poi con il raddoppio di Djordjevic, che consegna tre punti alla truppa di Marcolini.

Di seguito il programma completo della terza giornata di Serie B:

GIA’ GIOCATE

Pordenone-Spezia 1-0 (49' Barison)

Ascoli-Livorno 2-0 (43’ Gerbo, 96' Ninkovic)

Cittadella-Trapani 2-0 (46’ Celar, 68’ Diaw)

Entella-Frosinone 1-0 (94’ Mancosu [rig.])

Perugia-Juve Stabia 0-0

Venezia-Chievo Verona 0-2 (44' Giaccherini, 64' Djordjevic)

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Crotone-Empoli

Cosenza-Pescata

Pisa-Cremonese

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE

Salernitana-Benevento