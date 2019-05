Serie B, il Cittadella cala un tris in 45 minuti. Hellas al tappeto

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il nuovo Hellas Verona di Alfredo Aglietti parte male, almeno in questo primo tempo del Tombolato. La squadra gialloblù infatti è sotto di tre reti contro un Cittadella che non ha alcuna intenzione di mollare la presa sui play off. I granata aprono le marcature al 21° con Diaw, trovano il raddoppio dieci minuti dopo con Moncini e calano il tris al 41° con capitan Iori. Se dovesse finire così il Cittadella sorpasserebbe l'Hellas che sarebbe virtualmente fuori dai play off per la Serie A.

Serie B, la 37^ giornata:

Ascoli-Palermo 1-2 (63° Addae; 60° Moreo, 86° Haas)

Cremonese-Brescia 0-0

Spezia-Crotone 2-0 (25° Galabinov, 81° Bidaoui)

Venezia-Pescara 2-2 (30° Rig., 90° Rig. Domizzi; 21° Brugman, 75° Mancuso)

Cittadella-Hellas Verona 3-0 (21° Diaw, 32° Moncini, 41° Iori)

Benevento-Padova domani ore 15

Livorno-Carpi domani ore 15

Salernitana-Cosenza domani ore 21

Foggia-Perugia lunedì ore 21