Serie B, il Consiglio di Stato respinge il ricorso contro il mancato ripescaggio del 2018

Arriva il pronunciamento del Consiglio di Stato in merito al mancato ripescaggio in Serie B dell'estate 2018 di Ternana, Robur Siena, Catania e Novara le società che avevano fatto ricorso dopo la decisione della lega cadetta di un torneo a 19 squadre a seguito della scomparsa di alcuni club.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalle quattro società poiché "in termini di principio, non risulta configurabile un diritto, tutelabile in giustizia, al 'ripescaggio' da parte delle società sportive non facenti parte dell'organico di Campionato per risultati acquisiti sul campo"