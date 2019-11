Serie B, il Cosenza va con Sciaudone-Riviere: 2-0 alla Cremonese

© foto di Andrea Rosito

Il Cosenza chiude al meglio una settimana intensa con una vittoria preziosa in chiave salvezza. La squadra di Braglia con due reti in dieci minuti batte infatti una Cremonese in crisi nera nonostante l’arrivo di Marco Baroni (ancora a secco di vittorie) in panchina. Dopo tre minuti è Sciaudone a sbloccare la gara grazie a una zampata su azione d’angolo battuto da Carretta, mentre all’11° è Riviere a raddoppiare che sfrutta una respinta di Ravaglia su tiro di Kanoute. Nella ripresa Baez sfiora il tris dopo pochi minuti, mentre i grigiorossi non riescono quasi mai a rendersi pericolosi dalle parti di Perina nonostante un atteggiamento molto offensivo. I calabresi così tornano alla vittoria dopo due turni e si portano a quota undici, un punto in meno di Cremonese e Spezia.

SERIE B - TURNO 11

Spezia-Chievo Verona 0-0

Ascoli-Venezia 01-1

Crotone-Perugia 2-3

Livorno-Juve Stabia 2-1

Pescara-Pisa 3-0

Salernitana-Entella 2-1

DOMENICA 3 NOVEMBRE

Cittadella-Frosinone 0-0

Pordenone-Trapani 2-1

Benevento-Empoli 2-0

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE

Cosenza-Cremonese 2-0