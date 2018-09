Serie B, il Crotone travolge il Foggia. Pari tra Lecce e Salernitana

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si sono concluse anche le gare valide per la seconda giornata di Serie B. Il Crotone ha travolto il Foggia con un netto 4-1. In gol Faraoni, Firenze, Nalini e Rohden. Nel finale gol della bandiera di Mazzeo. Il Perugia, invece, batte 2-0 l’Ascoli grazie a una doppietta di Vido. Infine il Lecce ha pareggiato per 2-2 contro la Salernitana. Vantaggio di Mancosu, momentaneo pareggio di Bocalon. Poi Falco sembra regalare il successo al Lecce, ma la Salernitana pareggia nel finale con Castiglia.