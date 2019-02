© foto di Federico Gaetano

Il Foggia riesce a portare a casa un puntoni dieci contro undici. Il Benevento passa in vantaggio al 75’ con Coda, ma i rossoneri riescono ad agguantare il pareggio all’81’ con un gol di Kragl. Il Benevento viene scavalcato dal Pescara in classifica, mentre il Foggia rimane in zona playout.