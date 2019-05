Serie B, il Foggia vince con Greco: 1-0 al Perugia. Venezia scavalcato

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Un gol di Leandro Greco su rigore riaccende i sogni di salvezza del Foggia. I Satanelli, in dieci negli ultimi minuti per l'espulsione di Tonelli, battono 1-0 il Perugia nel posticipo del 37^ turno del campionato di Serie B. Con questa vittoria, la seconda consecutiva per i rossoneri, la squadra di Grassadonia sale a 37 punti, scavalcando il Venezia al 16° posto e portandosi a -1 dal Livorno che al momento sarebbe salvo. Per quanto riguarda gli umbri, si complica l'accesso ai playoff: il Perugia dovrà battere la Cremonese nel prossimo turno e sperare che il Verona perda proprio con il Foggia.

Foggia-Perugia 1-0 (74' Greco)

Il programma completo del 37° turno di Serie B

Salernitana-Cosenza 1-2

Benevento-Padova 3-3

Livorno-Carpi 1-0

Cittadella-Hellas Verona 3-0

Ascoli-Palermo 1-2

Cremonese-Brescia 0-0

Spezia-Crotone 2-0

Venezia-Pescara 2-2

Riposa Lecce

La classifica

Brescia 67 (promosso in A)

Lecce 63

Palermo 62

Benevento 57

Pescara 52

Spezia 51

Cittadella 50

Cremonese 49

Hellas Verona 49

Perugia 47

Cosenza 46

Ascoli 43

Crotone 40

Livorno 38

Salernitana 38

Foggia 37

Venezia 35

Padova 30 (retrocesso in C)

Carpi 29 (retrocesso in C)