© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Frosinone si aggiudica il posticipo del 12° turno di serie B: 2-0 il punteggio finale in favore dei ciociari contro il ChievoVerona. Apre le marcature Dionisi nel primo tempo, che trasforma il calcio di rigore assegnato dall'arbitro per il tocco di mano in area di Leverbe. Nella ripresa arriva il raddoppio di Paganini, abile a finalizzare un contropiede micidiale della squadra di Nesta.

Frosinone-ChievoVerona 2-0 (20' Dionisi, 54' Paganini)