Serie B, il Giudice Sportivo: due giornate per Baraye del Parma

© foto di Federico Gaetano

Il Giudice Sportivo di Serie B in base alle risultanze arbitrali della 40^ giornata ha squalificato per due giornate Yves Baraye del Parma per “condotta gravemente antisportiva per avere, al 51° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, afferrato il collo di un calciatore della squadra avversaria, senza procurargli danni fisici”. Una giornata di stop invece per Tomasz Kupisz (Cesena), Valerio Di Cesare e Roberto Insigne (Parma), Paolo Ghiglione (Pro Vercelli), Lorenzo Laverona (Avellino), Emanuele Padella (Ascoli), Marco Perrotta (Pescara), Magnus Troest (Novara) e Roberto Vitiello (Ternana).