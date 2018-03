Serie B, il Giudice Sportivo: due turni a Del Grosso. Foggia Multato

© foto di Federico Gaetano

Il Giudice Sportivo di Serie B in base alle risultanze arbitrali delle gare della 33^ giornata di Serie B ha squalificato per due turni Cristiano Del Grosso del Venezia “ per avere, al termine della gara, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose e blasfeme; infrazione rilevata da un Assistente”. Un turno invece per Marco Carraro (Pescara), Marino Defendi (Ternana) e Francesco Di Tacchio (Avellino). Per quanto riguarda i club sanzionato con 5mila euro di multa il Foggia “ per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore numerosi fumogeni; recidiva; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.