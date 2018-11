Serie B, il Giudice Sportivo: due turni per Rispoli. Uno per Pezzi e Rizzo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Giudice Sportivo di Serie B in base alle risultanze della decima giornata di campionato ha squalificato per due giornate il difensore Andrea Rispoli del Palermo per “condotta gravemente antisportiva: per avere calpestato con un piede all'altezza della coscia un avversario”. Fermati invece per una giornata Enrico Pezzi del Carpi e Alberto Rizzo del Cittadella. Per quanto riguarda le società multa di 2500 euro al Cosenza “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.