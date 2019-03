© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Giudice Sportivo di Serie B in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato ha squalificato per due giornate Massimo Busellato del Foggia “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Sesta sanzione); per avere, al 15° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose ed irrispettose” e Gabriel Strefezza della Cremonese per “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per avere, all'atto del provvedimento di ammonizione, indirizzato all'Arbitro espressione insultante”.

Fermati invece per un turno Pawel Dawidowicz (Hellas Verona), Riccardo Bocalon (Venezia), Antonio Caracciolo (Cremonese), Leonardo Mancuso (Pescara) e Sandro Tonali (Brescia)