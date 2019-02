Serie B, il Giudice Sportivo: tre calciatori fermati per un turno

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Giudice Sportivo di Serie B in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno ha squalificato per una giornata tre calciatori: Massimiliano Busellato del Foggia, Marco Modolo del Venezia e Jacopo Petriccione del Lecce.

Per quanto riguarda i club, oltre al Livorno multato di 20mila euro, sono stati sanzionati altri tre club:

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.