© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Sono 9 i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo di Serie B. Tre giornate per Soufiane Bidaoui dello Spezia e Nikola Ninkovic dell'Ascoli, due per Simone Colombi del Carpi, una a tesca per Felipe Curcio del Brescia, Davide Mazzocco del Padova, Aristotelles Romero Espinoza del Crotone, Luca Ghiringhelli del Cittadella, Marco Modolo del Venezia e Mato Jajalo del Palermo.

Ammende per Lecce (10 mila euro), Carpi (5) e Cosenza, 2.