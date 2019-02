Serie B, il Giudice Sportivo: tre giornate a Gerbo, due a Montalto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la 25a giornata e in attesa del posticipo tra Livorno e Venezia, il Giudice Sportivo di Serie B ha emesso le sue sanzioni.

Tre giornate a Gerbo del Foggia, due per Montalto della Cremonese. Una sola invece per gli altri espulsi del fine settimana: Casasola (Salernitana), Dermaku (Cosenza), Empereur (Verona), Machach (Crotone). Non solo: ci sono anche gli ammoniti in diffida, che salteranno il prossimo turno di campionato. Questi sono Drudi (Cittadella), Improta (Benevento), Jelenic (Carpi) e Mungo (Cosenza).

Sul fronte multe alle società, sanzioni salate per Benevento e Foggia, entrambe costrette a pagare 10mila euro per fumogeni e petardi lanciati dai propri sostenitori. "Soltanto" 5mila euro invece imposti al Padova, a causa delle dichiarazioni post-partita del suo presidente.