Serie B, il Giudice Sportivo: tre giornate per Mora, una a Inzaghi

Il Giudice Sportivo di Serie B in seguito alle risultanze arbitrali dell'ultimo turno di campionato ha squalificato per tre giornate (più ammonizione con diffida) il centrocampista dello Spezia Luca Mora “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere, al 41° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente con una gomitata al collo un calciatore avversario”. Fermato invece per un turno Giuseppe Loiacono (Foggia), Riccardo Brosco (Carpi), Gianluca Sansone e Andrea Mantovani (Novara). Per quanto riguarda gli allenatori invece un turno di stop, con ammenda di 5mila euro, per Filippo Inzaghi del Venezia “per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica; per avere inoltre, all'atto dell'allontanamento, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del Direttore di gara al quale rivolgeva espressioni irriguardose; recidivo”.