Sono state pubblicate le decisioni del giudice sportivo di serie B dopo l'ultima giornata del campionato cadetto.Tre giornate di squalifica per Emanuele Padella (Ascoli), mentre Emanuele Terranova (Cremonese) è stato squalificato per due giornate. Un turno di stop per Alessandro Diamanti e Nicolo Fazzi (Livorno), Simone Andrea Ganz (Ascoli), Antonio Balzano (Pescara), Vlad Mihai Dragomis (Perugia), Alessio Sabbione (Carpi), Luca Strizzolo (Cremonese), Ernesto Torregrossa (Brescia).