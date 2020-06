Serie B, il piano B se non si gioca: media punti pondera. La possibile classifica

In campo dal 20 giugno anche la Serie B, che riprenderà il suo regolare corso, ma qualora ci fossero problemi anche per il termine della stagione e per la disputa dei playoff, anche la Cadetteria, come la Serie A, passerà al Piano B, che prevederà di stilare una classifica mediante il rigido calcolo della media punti ponderata. Come fatto in Inghilterra, dove è calcolato il peso del numero di incontri disputati in casa e in trasferta.

Verdetti quindi "diretti", con classifica cristallizzata alla 28^ giornata, nonostante Ascoli e Cremonese abbiano la partita da recuperare, e media punti che, come ricorda il Corriere dello Sport, andrebbe a stravolgere non la parte alta della graduatoria, ma quella bassa.

LA CLASSIFICA REALE ALLA 28^ GIORNATA

Benevento 69

Crotone 49

Frosinone 47

Pordenone 45

Spezia 44

Cittadella 43

Salernitana 42

Chievo Verona 41

Empoli 40

Virtus Entella 38

Pisa 36

Perugia 36

Juve Stabia 36

Pescara 35

Ascoli 32*

Venezia 32

Cremonese 30*

Trapani 25

Cosenza 24

Livorno 18

* una gara da recuperare

LA PRIOIEZIONE ALLA 28^ GIORNATA

Benevento 93,25

Crotone 66,50

Frosinone 63,79

Pordenone 61,07

Spezia 59,71

Cittadella 59, 14

Salernitana 58,66

Chievo Verona 55,64

Empoli 53,59

Virtus Entella 51,57

Ascoli 48,13

Pisa 48,13

Perugia 47,94

Juve Stabia 47,55

Pescara 47,50

Venezia 43,43

Cremonese 42,70

Trapani 34,49

Cosenza 32,35

Livorno 24,94