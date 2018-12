Serie B, il Palermo inciampa sul Livorno. Pari per Perugia e Ascoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Finiscono tutte con il medesimo risultato le gare delle 15:00 in programma in Serie B. L’Ascoli in casa pareggia contro il Cittadella: avanti i veneti con Schenetti dopo 18 minuti, ma raggiunti dai marchigiani sei minuti dopo. A segno Ardemagni su rigore. Pari anche per il Palermo che scivola sull’ostacolo Livorno nonostante il vantaggio firmato Moreo. Per i labronici il gol porta invece la firma di Raicevic. Lo Spezia conquista un punto importante a Perugia: sotto dopo 18 minuti per la rete di Vido, i liguri trovano il pari al 68° con Gyasi.

Ascoli-Cittadella 1-1 (24° rig. Ardemagni; 18° Schenetti)

Palermo-Livorno 1-1 (14° Moreo; 25° Raicevic)

Perugia-Spezia 1-0 (18° Vido; 68° Gyasi)