Serie B, il Perugia riprende il Brescia nel recupero: è 1-1 al Rigamonti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finito da pochi istanti il primo incontro della Serie B 2018-19, che ha visto Brescia e Perugia dividersi il piatto della partita, prendendo un punto per una. Dopo la prima frazione di gioco conclusasi a favore delle Rondinelle grazie alla bella conclusione di Bisoli in inserimento, nella ripresa la partita ha subito uno scossone dopo il rosso diretto rimediato dal capitano dei lombardi Gastaldello. E nel finale, durante il tempo di recupero, è arrivato il pareggio umbro con il calcio di rigore conquistato e trasformato da Vido, per l'1-1 finale.