© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vittoria con sorpasso per il Perugia, che nel match della domenica sera del 14° turno di Serie B riesce a piegare per 3-1 la resistenza del Pescara, operando peraltro anche il sorpasso in classifica ai danni della squadra abruzzese, dopo aver perso le precedenti due partite. Successo umbro nel segno di Iemmello, autore di una doppietta. Di Capone l'altra rete del Grifo, mentre nel recupero del primo tempo aveva accorciato le distanze Machin su rigore per il Delfino.