Serie B, il Pisa ribalta tutto nel finale e vince grazie ai subentrati: con l'Ascoli finisce 2-1

Vittoria importante per il Pisa nel recupero di Serie B contro l'Ascoli in una sfida fra squadre in difficoltà. Dopo un primo tempo finito in parità con il Pisa che si era fatto preferire nella ripresa è l’Ascoli a sbloccare la gara con Baijc al 52°: l’attaccante bianconero batte Perilli con una bel tiro angolato su cui il portiere non può arrivare. I marchigiani prendono fiducia e impegnano altri due volte Perilli prima che il Pisa riesca a organizzarsi e tornare a farsi vedere nella metà campo avversaria. Ma è solo nel finale che la squadra toscana riesce a rispondere all’Ascoli: al 79° il subentrato Vido è bravo a sfruttare un assist di Gucher per il pari nerazzurro, mentre pochi minuti dopo è un altro neo entrato come Birindelli a battere Leali per il 2-1. Nel finale momenti di tensione in casa Ascoli con Pierini, entrato al 64° e sostituito all’89° che discute con il tecnico Delio Rossi chiedendo spiegazioni . Finisce così con il Pisa che coglie una preziosa vittoria contro un Ascoli che ancora non riesce a svoltare nonostante il cambio di allenatore.