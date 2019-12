© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle due gare delle 15 di Serie B, il Pordenone ha trionfato per 2-1 in casa del Cosenza grazie alla doppietta di Strizzolo. Inutile la rete di Lazaar nella ripresa. Bene anche la Cremonese che ha vinto 2-1 in casa contro il Perugia con i gol di Claiton e Piccolo. Per il Perugia invece a segno Iemmello.

SERIE B - FINALI

Cosenza-Pordenone 1-2

Cremonese-Perugia 2-1