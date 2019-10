© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ormai trascorse 7 giornate nel campionato di Serie B, e il primo esonero, con altre panchine comunque a rischio, è arrivato: notizia del giorno, l'addio della Cremonese a Massimo Rastelli, primo in B a pagare dazio. A ogni modo, il bilancio è più positivo di quello della passata stagione, quando, al 7^ turno, erano già quattro le formazioni ad aver optato per il cambio di rotta.

In principio, dopo tre giornate, furono Brescia e Carpi a esonerare David Suazo e Marcello Chezzi per far subentrare loro Eugenio Corini e Fabrizio Castori, mentre alla 5^ giornata toccò a Bruno Tedino far spazio a Roberto Stellone sulla panchina del Palermo. Proprio alla 7^ giornata, invece, a Stefano Vecchi, in quel di Venezia, subentrò Walter Zenga.